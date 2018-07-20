مصر.. تطور جديد في جريمة قتل أطفال المريوطية

تستمر النيابة العامة المصرية، في اتخاذ إجراءات حاسمة بعد الكشف عن مرتكبي جريمة قتل أطفال المريوطية الثلاثة، بعد العثور عليهم أسفل جسر في محافظة الجيزة.

وقررت النيابة المصرية إيداع الطفلة "نيللي" الشاهدة على مقتل أطفال المريوطية، داخل دار رعاية لعدم انتسابها لأب؛ وذلك بعد قرار الحبس الصادر بشأن المتهمين الأربعة بمن فيهم والدتها.

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وظهرت الطفلة المذكورة في واقعة مقتل "أطفال المريوطية"، حيث نقل المتهمون جثث الأطفال الثلاثة أسفل جسر المريوطية، وألقوا بالجثث بعد مرور 72 ساعة على الجريمة بجوار سور منزل مهجور في المنطقة.

وكانت الطفلة نيللي، قد روت أيضا تفاصيل وضع جثث الأطفال داخل الأكياس وعن قيام والدتها وصديقتها أم الأطفال، بنقل الجثث أسفل الجسر في المريوطية وتركها هناك بعدما رفض سائق "توك توك" الاستمرار في السير معهم نتيجة رائحة جثث الأطفال المنبعثة من الأكياس.

المصدر: وسائل إعلام مصرية