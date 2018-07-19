هل اتفق بوتين وترامب على منع المواجهة بين إيران وإسرائيل؟

أكد مدير المجلس الروسي للشؤون الدولية أندريه كورتونوف، أن الرئيسين بوتين وترامب قد اتفقا خلال قمتهما في هلسنكي مؤخرا على منع وقوع أي صدام مباشر بين إيران وإسرائيل في سوريا.

وقال الخبير خلال اجتماع "طاولة مستديرة" في موسكو اليوم، كرّس للعلاقات الروسية الأمريكية: "أعتقد، أن بين النتائج العملية للقاء الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، اتفاقهما غير المعلن على مواصلة الحد من التصعيد في جنوب غربي سوريا، بهدف منع وقوع أي مواجهة مباشرة بين إيران والمليشيات الشيعية من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى" في سوريا.

وأضاف: "سيتم على الأرجح إعلان منطقة عازلة في هضبة الجولان واستبدال القوات الموالية لإيران، بوحدات تابعة للحكومة في دمشق".

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كما أشار كورتونوف إلى احتمال اتفاق الرئيسين على نوع من التهدئة والتسوية في شمالي سوريا، مرجحا أن يكونا قد بحثا المشكلة الكردية واحتمال زحف الجيش السوري على إدلب.

المصدر: انترفاكس

ادوارد سافين