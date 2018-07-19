ترامب: أمريكا والعالم بأسره مدينان لروسيا في دحر ألمانيا الفاشية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الفضل الأكبر في النصر على ألمانيا النازية وجيوش محورها خلال الحرب العالمية الثانية، يعود لروسيا.

وقال دونالد ترامب، في حديث أدلى به لقناة "فوكس نيوز": "فقدت روسيا خلال الحرب العالمية الثانية، 50 مليون شخص، وساعدتنا في تحقيق الانتصار على هتلر. أنا لست مواليا لروسيا بشكل عام، ولست مواليا لأحد، فقط أريد أن نكون في أمان أكثر. ولا أرغب بتاتا في اندلاع نزاع نووي ومن المعروف، أن روسيا والولايات المتحدة تحتفظان بـ90% من السلاح النووي في العالم. ولذلك لا أرغب استخدام كلمة "خصم" في حديثي حينما أشير إلى روسيا، فنحن نستطيع التعاون وبذلك تتحقق الفائدة للجميع، ونحن نستطيع العيش بسلام".

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وأضاف: "لقد حققنا الكثير في العلاقات مع روسيا. وقبل هذا اليوم (قمة بوتين ترامب في هلسنكي)، كانت الأمور في غاية السوء وكنا نقف في وضع خطير جدا. ولكن الآن تركنا كل ذلك وراءنا، ولقاء اليوم جرى بشكل رائع وناقشنا الكثير من الأمور وأعتقد أننا خرجنا باستنتاجات مفيدة لأنفسنا".

ويكتسب تصريح ترامب هذا، أهمية كبيرة في ضوء المحاولات التي جرت في السنوات الأخيرة لإعادة تدوين التاريخ، وإنكار دور الاتحاد السوفيتي في تحقيق النصر على النازية.

ففي بداية العام الجاري دعا الرئيس فلاديمير بوتين، خلال مشاركته في فعاليات ذكرى تحرير لينينغراد من الحصار النازي، إلى التصدي لمحاولات إنكار الهولوكست ومساعي التقليل من حجم مساهمة الاتحاد السوفيتي الحاسمة في الانتصار على الفاشية والنازية.

المصدر: وكالات