 
مباشر
عاجل
بومبيو: قمة ترامب - بوتين من مصلحة الولايات المتحدة رغم الاتهامات الموجهة لـ12 مواطنا روسيا

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تعلن وقف إطلاق النار مع إسرائيل

أخبار العالم العربي

الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة تعلن وقف إطلاق النار مع إسرائيل
Reuters / Ibraheem Abu Mustafa
قصف على غزة 14 يوليو 2018
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kikj

أعلنت حركتا الجهاد الاسلامي وحماس، السبت، التوصل إلى وقف لإطلاق النار مع إسرائيل في قطاع غزة، إثر تصعيد كبير وغارات إسرائيلية مكثفة على القطاع أسفرت عن مقتل فلسطينيين اثنين.

وقال المتحدث باسم الجهاد داوود شهاب: "تم التوافق على وقف إطلاق النار بعد الاتصالات المكثفة التي جرت اليوم وفق تفاهمات القاهرة للعام 2014".

إقرأ المزيد
حماس: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف ونحمل إسرائيل نتائج التصعيد حماس: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف ونحمل إسرائيل نتائج التصعيد

وأضاف "نحن في فصائل المقاومة بما فيها حركة حماس تعاطينا مع الجهد المصري والإقليمي والدولي ووافقنا على وقف التصعيد العسكري".

وأوضح شهاب أن القرار دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (17 ت.غ.) على أن تلتزم إسرائيل بوقف العدوان، مؤكدا حق الفصائل في الرد على أي انتهاك عدواني.

من جهتها، أكدت حركة حماس، التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وقال المتحدث باسم حماس فوزي برهوم في بيان: "بعد جهود من أطراف عدة بذلت منذ بداية التصعيد والقصف الإسرائيلي لغزة لوقف العدوان، توّج بالنجاح الجهد المصري في العودة إلى التهدئة ووقف التصعيد".

إقرأ المزيد
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو نتنياهو: قررنا شن عملية قوية ضد حركة "حماس"

وقتل فلسطينيان اثنان في غارات جوية إسرائيلية بعد ظهر السبت على قطاع غزة على غرار تلك التي سبقتها فجرا مواقع لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، وذلك غداة احتجاجات الجمعة على الحدود بين القطاع وإسرائيل أوقعت قتيلين وأكثر من 200 مصاب في صفوف الفلسطينيين.

كما أسفرت غارات بعد الظهر عن إصابة 15 فلسطينيا، اثنان في رفح جنوب القطاع و13 في مدينة غزة، وفق مصادر طبية فلسطينية ووزارة الصحة في غزة.

واعتبر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في وقت سابق أن إسرائيل وجهت "أقسى ضربة" إلى حركة حماس منذ حرب العام 2014، مهددا بتكثيف الغارات إذا لزم الأمر، فيما قال مسؤول في سلاح الجو الإسرائيلي إن سلسلة الغارات التي شنت على قطاع غزة هي الأكبر منذ عملية "الجرف الصامد"، التسمية التي أطلقتها إسرائيل على عمليتها العسكرية على غزة صيف العام 2014.

المصدر: أ ف ب

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا