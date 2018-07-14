حماس: لا تراجع عن معادلة القصف بالقصف ونحمل إسرائيل نتائج التصعيد

أعلنت حركة حماس أن لا تراجع عن معادلة "القصف بالقصف" مع العدو الإسرائيلي، وذلك ردا على تصعيد تل أبيب الأخير ضد قطاع غزة.

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وقالت الحركة في بيان، مساء السبت، "إن تعمّد استهداف العدو لأطفال غزة وقتله الطفلين أمير النمرة، ولؤي كحيل، يكشف حجم جرائمه ووحشيته الذي أخذ على عاتقه نقل معركته مع أطفال غزة بعد ما فشل في كسر إرادة وعزيمة المقاومة التي تعاملت بكل مسؤولية وواجب وطني في الدفاع عن شعبنا وحماية مصالحه".

وتابع البيان "إننا إذ نحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات هذا التصعيد ونتائجه واستمرار هذه الحماقات لنؤكد أن المقاومة الباسلة ستبقى الدرع الحامي لهذا الشعب".

وشددت حماس على أنها لن تتخلى عن واجبها تجاه الشعب الفلسطيني والدفاع عنه والتصدي للعدوان مهما بلغت التضحيات، قائلة إنه على إسرائيل أن يعيد حساباتها وتفهم المعادلة جيدا.

المصدر: حركة حماس