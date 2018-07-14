متحدث باسم "حماس": اتصالات مصرية ودولية للتوصل إلى هدنة في غزة

كشف المتحدث باسم "حماس"، حازم قاسم، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية، عن اتصالات تجريها مصر وأطراف دولية مع قيادة الحركة للتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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وقال قاسم للوكالة، مساء اليوم السبت: "أبلغنا تلك الأطراف بأن الاحتلال هو من بدأ العدوان على غزة وعليه أن يوقفه، وأن سلوك المقاومة هو رد فعل على العدوان".

وأوضح قاسم أن "موقف الحركة للوصول إلى التهدئة واضح ويتمثل بوقف عدوان الاحتلال على قطاع غزة"، وأشار إلى أن الفصائل الفلسطينية تتشاور "فيما بينها، كما في كل مرة، وتتخذ موقفا موحدا ومشتركا".

ولم يصدر حتى الآن أي تعقيب رسمي من السلطات المصرية حول ما ذكره المتحدث باسم "حماس".

ومنذ ظهر اليوم، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على عدة مواقع تابعة لـ"حماس" وأراض زراعية في مناطق مختلفة من قطاع غزة ما أدى إلى مقتل طفلين فلسطينيين وإصابة 25 شخصا على الأقل.

وصرح رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة، يحيى السنوار، أن الحركة لن توقف الرد طالما استمر الاحتلال بالتوغل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنهم سيقابلون التصعيد برد قاس.

وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، إن فلسطينيين أطلقوا 91 قذيفة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، منذ فجر السبت، وحتى الثالثة بعد ظهر اليوم.

ومنذ ساعات مساء أمس، تواصل إطلاق صافرات الإنذار في العديد من التجمعات السكانية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة.

المصدر: الأناضول + وكالات