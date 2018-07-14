مقتل طفلين جراء استهداف الطيران الإسرائيلي منطقة الكتيبة بقطاع غزة

قالت مصادر طبية فلسطينية، السبت، إن طفلين، أمير النمرة (15 عاما) ولؤي كحيل (16 عام) قتلا جراء استهداف الطيران الإسرائيلي منطقة الكتيبة بقطاع غزة.

وأفاد مراسل RT في وقت سابق بأن 12 شخصا أصيبوا بينهم طفلان جراحهما خطيرة جراء استهداف القوات الاسرائيلية لمنطقة الكتيبة.

واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي، مساء السبت، مبنى الكتيبة قرب دوار أنصار غرب مدينة غزة ودمره بالكامل.

كما استهدف أيضا مقر "الجوزات" غرب مدينة غزة.

وقال مراسلنا إن دوي انفجارات هائلة في مناطق مختلفة من مدينة غزة، مضيفا أن أنباء تحدثت عن عدد كبير من الإصابات في القصف الأخير بينها إصابات حرجة.

إلى ذلك، دوّت صافرات الإنذار في مستوطنات غلاف قطاع غزة بعد إعلان سرايا القدس حالة الطوارئ والاستنفار التام في صفوف كوادرها.

هذا ونشرت الدفاع الإسرائيلية، مساء السبت، فيديو وثقت فيه لحظة استهداف المبنى وتدميره، مشيرة إلى أنها حذرت الأهالي في غزة أنها ستدمر المبنى الذي ادعت بوجدود نفق تحته تستعمله حماس.

Moments ago, IDF fighter jets struck a high-rise building in the Al-Shati refugee camp in northern Gaza. The building was a Hamas training facility. A tunnel was dug under the building & used for underground warfare training. This tunnel is part of a Hamas terror tunnel network pic.twitter.com/M3C53RKMaC — IDF (@IDFSpokesperson) 14 июля 2018 г.

The strike was conducted after IDF troops warned residents of the building in advance. The IDF will operate against any point from which Hamas operates or trains terrorists. This strike is one of many examples of the IDF’s intelligence and operational capabilities pic.twitter.com/2nYImjTtDd — IDF (@IDFSpokesperson) 14 июля 2018 г.

حماس تصعّد

وصرح رئيس حركة حماس يحيى السنوار، أن الحركة لن توقف الرد طالما استمر الاحتلال بالتوغل ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدا أنهم سيقابلون التصعيد برد قاس.

من جهته، قال الناطق باسم حماس فوزي برهوم إن المقاومة الفلسطينية تعمل على تشكيل حالة توازن وردع سريعة وكافية لإجبار الاحتلال على وقف التصعيد.

وفي سياق متصل أعلن الناطق باسم "كتائب المقاومة الوطنية" عن استهداف عدد من مواقع إسرائيلية قرب قطاع غزة بصواريخ "107" وقذائف الهاون بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة للمقاومة، مشددا على مواصلة الرد على العدوان الإسرائيلي.

المصدر: RT + وكالات