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اجتماع أمني طارئ في العراق على وقع احتجاجات الجنوب

أخبار العالم العربي

اجتماع أمني طارئ في العراق على وقع احتجاجات الجنوب
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عقد المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق اجتماعا طارئا، برئاسة رئيس الوزراء حيدر العبادي، لمناقشة الوضع الأمني في ظل تصاعد موجة الاحتجاجات في جنوب البلاد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، في بيان، اليوم السبت، إن الاجتماع ناقش "تداعيات ما حصل في بعض المناطق من تخريب من قبل عناصر مندسة"، مؤكدا حق التظاهر السلمي، والمطالب المشروعة للمحتجين.

وأضاف البيان أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية رصدت "مجاميع مندسة صغيرة ومنظمة تحاول الاستفادة من التظاهر السلمي للمواطنين للتخريب ومهاجمة مؤسسات الدولة والممتلكات الخاصة".

وتابع أن "قواتنا ستتخذ كافة الاجراءات الرادعة بحق هؤلاء المندسين وملاحقتهم وفق القانون وأن الاساءة للقوات الامنية تعد اساءة بحق البلد وسيادته"، داعيا المواطنين إلى "التعاون مع الأجهزة الأمنية من أجل كشف أي مندس والحفاظ على المنجزات المتحققة في مجال الأمن والاستقرار".

المصدر: المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء

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