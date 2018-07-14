رفع حظر التجوال عن النجف واستئناف الحركة الجوية في مطارها بعد خروج المحتجين منه

استُؤنفت الرحلات الجوية في مطار مدينة النجف الواقعة جنوب غربي العاصمة بغداد، بعد انسحاب المتظاهرين منه، ورفع حظر التجوال عن المدينة.

وتعمد مئات المحتجين مساء الجمعة اقتحام مطار مدينة النجف ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية.

وسارعت وزارة النقل العراقية إلى تحويل الطائرات من مطار النجف الى بغداد وباشرت بنقل المسافرين برا.

وتشهد المدينة التي تمثل مركزا دينيا، حيث فيها مرقد الخليفة الرابع الإمام علي بن أبي طالب، مظاهرات على غرار مدن البصرة والناصرية والعمارة، احتجاجا على سوء الخدمات الحكومية، والفساد الإداري، ما دفع السلطات المحلية إلى فرض حظر للتجوال.

وتتواصل الاحتجاجات في كبرى مدن الجنوب، البصرة، لليوم الخامس على التوالي، حيث خرج محتجون إلى شوارع المدينة ومنعوا الوصول إلى ميناء أم قصر البحري للبضائع، مطالبين بتوفير وظائف وتحسين الخدمات الحكومية.

هذا وأعلنت دائرة صحة محافظة ميسان (الجنوب)، أمس الجمعة، عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 15 آخرين في التظاهرات التي شهدتها مدينة العمارة، مركز المحافظة، يوم الجمعة.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ميسان محمد الكناني، إن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها ميسان بلغت قتيلا واحدا و15 جريحا.

المصدر: وكالات