العراق.. مقتل متظاهر في ميسان وارتفاع رقعة الاحتجاجات في المحافظات

أعلنت دائرة صحة ميسان، الجمعة، عن مقتل أحد المتظاهرين وإصابة 15 آخرين في التظاهرات التي شهدتها المحافظة يوم الجمعة.

وقال مدير إعلام دائرة صحة ميسان محمد الكناني، في تصريح لـ"السومرية نيوز"، إن حصيلة ضحايا التظاهرات التي شهدتها ميسان بلغت قتيلا واحدا و15 جريحا.

وأضاف الكناني أن الجرحى يتلقون العلاج في المستشفيات، فيما تم نقل جثة القتيل إلى الطب العدلي.

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في المقابل، أكد مصدر أمني في محافظة ميسان إصابة 11 عنصرا أمنيا، بينهم ضابط، خلال التظاهرات في المحافظة.

وفي وقت سابق من اليوم، اقتحم عشرات المتظاهرين في محافظة ميسان احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء والماء النقي، مبنى المحافظة في مركز مدينة العمارة، فيما فرقت القوات الأمنية المتظاهرين قرب مبنى مجلس المحافظة باستخدام "القوة".

وشهدت بعض المدن العراقية ومنها كربلاء والناصرية والنجف والعمارة، يوم الجمعة، احتجاجا على سوء الخدمات وانقطاع الكهرباء، فضلا عن البصرة التي تشهد لليوم السابع على التوالي تظاهرات شعبية كبيرة للمطالبة بتحسين واقع الكهرباء وتوفير الماء الصالح للشرب، وإنهاء البطالة بتوفير فرص عمل لأبنائها.

وأفاد مصدر أمني في محافظة البصرة بأن القوات الأمنية شددت إجراءاتها على جميع مداخل مطار البصرة.

وصرح المصدر الأمني أن هذه الخطوة تأتي كإجراء احترازي تزامنا مع التظاهرات التي تشهدها المحافظة.

وتصاعدت وتيرة الاحتجاجات في محافظة البصرة بعد أن أطلقت الشرطة النار الأسبوع الماضي لتفريق عشرات المحتجين قرب حقل غرب "القرنة 2" مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين.

المصدر: "السومرية نيوز"