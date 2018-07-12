القوات العراقية تطلق عملية جديدة لتعقب خلايا "داعش" في ديالى

أعلن قائد عمليات ديالى الفريق الركن مزهر العزاوي، يوم الخميس، عن انطلاق عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا داعش شمال المحافظة.

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ونقل موقع "السومرية نيوز" عن العزاوي قوله، إن قوات أمنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت في عملية عسكرية واسعة لتعقب خلايا "داعش" في حوض العظيم (63 كم شمال ب‍عقوبة)، موضحا أن العملية سُميت "ثأر الشهداء الثانية".

وأضاف العزاوي أن العملية في حوض العظيم هي جزء من عملية عسكرية واسعة انطلقت في ذات الوقت ضمن حدود عمليات سامراء و كركوك وصلاح الدين.

وأعلنت عمليات ديالى قبل أيام انطلاق عملية "ثأر الشهداء الأولى" لتعقب خلايا التنظيم في حوض حمرين.

هذا، وأفادت قيادة العمليات، اليوم، بأن القوات العراقية أبادت مفرزة جوالة تابعة لـ"داعش" شمال شرق المحافظة، مؤكدة مقتل 4 عناصر من التنظيم.

المصدر: "السومرية نيوز"