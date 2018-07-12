العراق.. نحو 80 حكما بالإعدام تنتظر التنفيذ

كشف مصدر عراقي رفيع المستوى أن عدد المحكومين بالإعدام، الصادرة بحقهم مراسيم جمهورية واجبة التنفيذ 77 إرهابيا، مشيرا إلى أن عدم تنفيذها حتى الآن لا يعود إلى السلطة التنفيذية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، اليوم الخميس، عن المصدر قوله إن "الإرهابيين الذين لديهم مراسيم جمهورية واجبة التنفيذ هم 77 إرهابيا إلى الآن، ما عدا الوجبة التي أعلن عن مصادقة رئيس الجمهورية عليها يوم أمس".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "السبب في عدم تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق هؤلاء لا يعود إلى السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة العدل، بل بسبب لجنة العفو العام، التي تدقق فيما إذا كان المحكومون مشمولين بقانون العفو العام أم لا، أو موضوع إعادة المحاكمة".

وقال إن "جداول التنفيذ تأتي من الادعاء العام بعدم شمول هؤلاء، المطلوب تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، بقانون العفو العام، أو رفض شمولهم بإعادة المحاكمة".

وصدق الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، أمس الأربعاء، على أحكام إعدام صادرة في حق عدد من المدانين بارتكاب جرائم جنائية خطيرة أو أعمال إرهابية، بحسب ما ذكره بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

المصدر: الشرق الأوسط