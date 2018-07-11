 
مباشر

"عصائب أهل الحق" لـ RT: نرفض وجود قوات الناتو في العراق

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ki2w

أبدت حركة عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، رفضها لوجود قوات حلف الناتو في العراق، مؤكدة "عدم حاجة العراق لها".

وقال المتحدث باسم الحركة نعيم العبودي لـRT: "وجود أي قوات عسكرية على أرض العراق يحتاج إلى تفويض برلماني، ونحن نرفض وجود أي قوة مقاتلة على الأرض".

وأضاف: "وجود هذه القوات يعتبر انتهاكا لسيادة العراق، كما أن العراق ليس بحاجة لأي قوة، فلديه جيش وشرطة وحشد شعبي".

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أعلن اليوم الأربعاء، موافقة الحلف على إنشاء بعثة غير قتالية في العراق بقيادة كندا، لتدريب القوات العراقية.

إقرأ المزيد
(صورة أرشيفية) الناتو ينشئ بعثة بقيادة كندية في العراق

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا