"عصائب أهل الحق" لـ RT: نرفض وجود قوات الناتو في العراق

أبدت حركة عصائب أهل الحق، التي يتزعمها قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، رفضها لوجود قوات حلف الناتو في العراق، مؤكدة "عدم حاجة العراق لها".

وقال المتحدث باسم الحركة نعيم العبودي لـRT: "وجود أي قوات عسكرية على أرض العراق يحتاج إلى تفويض برلماني، ونحن نرفض وجود أي قوة مقاتلة على الأرض".

وأضاف: "وجود هذه القوات يعتبر انتهاكا لسيادة العراق، كما أن العراق ليس بحاجة لأي قوة، فلديه جيش وشرطة وحشد شعبي".

يذكر أن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، أعلن اليوم الأربعاء، موافقة الحلف على إنشاء بعثة غير قتالية في العراق بقيادة كندا، لتدريب القوات العراقية.

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المصدر: RT