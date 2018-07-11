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الناتو ينشئ بعثة بقيادة كندية في العراق

أخبار العالم العربي

الناتو ينشئ بعثة بقيادة كندية في العراق
Reuters
(صورة أرشيفية)
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أعلن الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ موافقة الحلف على إنشاء بعثة غير قتالية في العراق بقيادة كندا، لتدريب القوات العراقية.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين في ختام قمة الناتو في بروكسل: "بدأنا اليوم في إنشاء بعثة تدريبية جديدة في العراق. أرحب بحقيقة أن كندا وافقت على قيادتها".

وقد تحدث أمين الحلف أمس الثلاثاء عشية القمة عن البعثة الجديدة للناتو في العراق التي ستساهم في الحيلولة دون عودة الإرهاب إلى العراق.

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وأشار إلى أن بعثة التدريب في العراق ستشمل مئات من مدربي الحلف وستساعد في إنشاء مدارس عسكرية جديدة وزيادة القدرات المهنية لدى القوات العراقية.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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