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بعد مصر والجزائر.. "المسيح" يعتقل في العراق

أخبار العالم العربي

بعد مصر والجزائر..
Reuters Alkis Konstantinidis
الشرطة العراقية (صورة أرشيفية)
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أوقفت السلطات العراقية في بغداد اليوم، مواطنا ادعى النبوة، وقال إنه "المسيح عيسى ابن مريم".

وذكرت قيادة عمليات بغداد أنها تمكنت بالاشتراك مع قوة من جهاز الأمن الوطني من اعتقال "طارق هاشم المتهم بالدجل والاحتيال في منطقة الغزالية غربي بغداد".

وأضافت: "المتهم ادعى أنه المسيح وروج لهذا الادعاء عبر مقاطع فيديو نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي"، مؤكدة أن اعتقاله جاء للحد من ظاهرة "الدجل والاحتيال واستغلال البسطاء من عامة الشعب".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمتهم وهو يعتذر من كافة الشعب العراقي والمسيحيين خاصة على ادعائه.

المصدر: "السومرية"

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