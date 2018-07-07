عبد الملك الحوثي يشكر نصر الله والعراقيين

توجه زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي بالشكر للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله والعراقيين، بعيد إعلان كتائب "سيد الشهداء" التابعة للحشد، استعدادها للقتال إلى جانبه.

ودعا عبد الملك الحوثي في بيان، إلى مزيد من الحشد لمواجهة تقدم قوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، في ساحل اليمن الغربي.

وقال: "معركة الساحل وضعت التحالف في ورطة رهيبة ومستنقع كبير يتكبد فيه الخسائر المستمرة.. إن التحالف يسعى إلى تحقيق الرغبات الإسرائيلية والأمريكية تجاه البحر الأحمر وموانئه".

وأضاف: "رفض التحالف السعودي لمبادرة المبعوث الأممي تفضح بشكل كامل ذرائعه الواهية".

وتوجه زعيم الحوثيين بالشكر للأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، قائلا: "نشكرك على موقفك المنطلق من القيم النبيلة في الوقوف إلى جانب المستضعفين"، كما شكر "الأوفياء في العراق، والذين عبروا عن استعدادهم للوقوف إلى جانب الشعب اليمني في أزمته" حسب تعبيره.

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وكانت كتائب "سيد الشهداء" التابعة للحشد الشعبي، قد أعلنت عن استعدادها للقتال إلى جانب زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي في اليمن.

المصدر: وكالات