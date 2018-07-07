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فصيل من الحشد الشعبي في العراق يعلن تطوعه للقتال مع الحوثي

أخبار العالم العربي

فصيل من الحشد الشعبي في العراق يعلن تطوعه للقتال مع الحوثي
AFP
رتل لكتائب "سيد الشهداء" (صورة أرشيفية)
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أعلنت كتائب "سيد الشهداء" التابعة للحشد الشعبي، عن تطوعها للقتال إلى جانب زعيم "أنصار الله" عبد الملك الحوثي في اليمن.

وقال أمين الكتائب "أبو ولاء الولائي" في مقطع فيديو نشر في وسائل التواصل الاجتماعي: "أعلن تطوعي جنديا صغيرا يقف رهن إشارة السيد عبد الملك الحوثي".

وأضاف الولائي في خطاب وجهه للحوثي: "وجه لي الأمر يا سيدي حيث تريد وأنّى تريد، فأنا رهن إشارتكم".

ويعاني اليمن من أسوأ أزمة على كافة المستويات مع استمرار القتال بين مسلحي "أنصار الله" المدعوم من قبل إيران من جهة، وقوات الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي المدعوم من قبل التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة أخرى.

المصدر: RT

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