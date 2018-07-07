الصدر وعلاوي يبحثان تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

بحث زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، مسألة تشكيل الحكومة الجديدة مع زعيم ائتلاف الوطنية إياد علاوي، وكذلك عددا من الملفات التي تهم الشأن العراقي وخصوصا الأمني.

وأكد الصدر أثناء اللقاء على "أبويّة" الحكومة، والسعي من أجل أن تقدم الخدمات وتوفر العيش الحر الكريم للفرد العراقي.

وتطرق الجانبان إلى موضوع العد والفرز اليدوي، وكذلك الأمور العامة التي تخص البلد وضرورة إيجاد الحلول الفاعلة لتدعيم الأمن والاستقرار في جميع ربوع العراق.

وشدد الزعيمان على ضرورة الإسراع بتشكيل الحكومة، لتقوم بمسؤوليتها في محاربة الفساد والطائفية وتثبيت أسس العدالة الاجتماعية.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مايو الماضي، تقدم تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، والذي يضم التيار الصدري والشيوعيين، فيما حل في المرتبة الثانية تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وتبعه تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

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وجرى، عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات، التوصل إلى اتفاق لتشكيل تحالف بين "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" برئاسة إياد علاوي، لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

المصدر: وكالات