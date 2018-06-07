الانتخابات العراقية.. تحالف جديد للصدر مع الحكيم وعلاوي

أفاد مراسلنا في بغداد، بالتوصل إلى اتفاق لتشكيل تحالف بين "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" برئاسة إياد علاوي، لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر.

وأشار المراسل، أن الاتفاق تم الإعلان عنه بشكل رسمي بين الأحزاب الثلاثة مساء اليوم الخميس، ما يؤكد حصول التحالف الجديد على ما يقارب الـ 95 مقعد داخل مجلس النواب العراقي المقبل من أصل 329.

من جهته، أكد القاضي جعفر الموسوي المتحدث السياسي باسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أن "جميع الآراء ستذوب بمجرد صدور قرار المحكمة الاتحادية النهائي".

وقال الموسوي: "علينا أن نميز ما بين الأوامر الادارية التي اتخذها مجلس القضاء الأعلى، وما بين القرارات القضائية التي ينتظر من المحكمة الاتحادية صدورها، والتي ستكون ملزمة وحجة على الجميع".

واضاف، "إن كانت تلك الأراء لا تتماشى مع رغبات البعض، فيجب أن تذوب تلك الآراء بمجرد صدور قرار المحكمة الاتحادية البات والنهائي".

وتصدر تحالف سائرون نتائج الانتخابات بحصوله على 54 مقعدا في البرلمان، فيما حصل تحالف الوطنية على 21 مقعدا، وتيار الحكمة على 20 مقعد.

وحصل مراسلنا على نسخة من الاتفاق، الذي وصف التحالف الجديد بالـ "أبوي"، والذي سيمثل الكتلة الأكبر في البرلمان المقبل، مضيفا أن الاتفاق سينتظر المصادقة عليه عقب إعلان النتائج الانتخابية من قبل المحكمة الاتحادية (بعد إنهاء عملية إعادة الفرز اليدوي).

وألزم البرلمان العراقي، أمس الأربعاء، المفوضية العليا للانتخابات بإعادة عملية عد وفرز الأصوات يدويا في عموم العراق، وإلغاء العمل بجهاز العد الإلكتروني.

وصوت مجلس النواب في جلسته التي حضرها 172 نائبا، على تشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق بشأن الانتخابات النيابية التي جرت في 12 أيار الماضي.

RT

RT

وكان رئيس "تيار الحكمة" العراقي عمار الحكيم، أكد في السابق، أن التراجع النسبي في التصويت هو إشارة إلى الرغبة في رؤية وجوه جديدة، مشيرا إلى أن "الحكمة" و"سائرون" سينطلقان للتباحث مع القوى الأخرى لتشكيل الحكومة.

من جهته، كان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أشار إلى أنه سيتم تشكيل حكومة أبوية، مشددا على أن الشعب مقبل على صفحة جديدة لبناء عراق موحد.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في 14 مايو الماضي، تقدم تحالف "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر والذي يضم التيار الصدري والشيوعيين، فيما حل في المرتبة الثانية تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، وتبعه تحالف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي.

المصدر: RT