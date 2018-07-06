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الأردن: عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من أولوياتنا

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الأردن: عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من أولوياتنا
Reuters Muhammad Hamed
اللاجئون السوريون في الأردن - أرشيف
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أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة المساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم وتلبية احتياجاتهم وضمان أمنهم في وطنهم.

وكتب الصفدي في تغريدة على "تويتر": "هذا الأمر يأتي في مقدمة محادثاتنا مع جميع الأطراف والتي ناقشنا فيها أيضا ضمانات عملية لتحقيق ذلك.. الحل سياسي وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم وتجنيب الأشقاء السوريين مزيدا من المعاناة مسؤولية الجميع".

وأشار الوزير الأردني إلى أن بلاده تعمل بالتعاون مع روسيا على تسوية سياسية للأزمة جنوبي سوريا "تضمن أمن السوريين وكرامتهم في وطنهم"، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة.

وقال في تصريح سابق خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "تجنيب الأشقاء السوريين المزيد من المعاناة من أولويتنا".

ورفع العلم السوري على معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية عقب التوصل اليوم، إلى اتفاق بين الفصائل المسلحة في جنوب سوريا، والحكومة بضمانات روسية، يشتمل على بنود عدة أهمها البدء بعملية تسليم الجماعات المسلحة أسلحتها الثقيلة في ريف درعا السورية، وتمكين من لا يرغب بالمصالحة بالخروج إلى إدلب مع عائلاتهم.

المصدر: وكالات

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