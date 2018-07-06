الأردن: عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم من أولوياتنا

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، على ضرورة المساعدة في عودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم وتلبية احتياجاتهم وضمان أمنهم في وطنهم.

وكتب الصفدي في تغريدة على "تويتر": "هذا الأمر يأتي في مقدمة محادثاتنا مع جميع الأطراف والتي ناقشنا فيها أيضا ضمانات عملية لتحقيق ذلك.. الحل سياسي وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم وتجنيب الأشقاء السوريين مزيدا من المعاناة مسؤولية الجميع".

تأمين الأشقاء #السوريين#جنوب_سوريا وعودتهم إلى منازلهم وتلبية احتياجاتهم وضمان أمنهم في وطنهم في مقدم محادثاتنا مع جميع الأطراف والتي ناقشنا فيها أيضا ضمانات عملية لتحقيق ذلك. الحل سياسي وحماية المدنيين ومنع تهجيرهم وتجنيب الأشقاء مزيدا من المعاناة مسؤولية الجميع #الأردن#سوريا — Ayman Safadi (@AymanHsafadi) ٦ يوليو ٢٠١٨

وأشار الوزير الأردني إلى أن بلاده تعمل بالتعاون مع روسيا على تسوية سياسية للأزمة جنوبي سوريا "تضمن أمن السوريين وكرامتهم في وطنهم"، مشددا على ضرورة وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المتضررة.

وقال في تصريح سابق خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: "تجنيب الأشقاء السوريين المزيد من المعاناة من أولويتنا".

.@AymanHsafadi: من الضروري اتخاذ خطوات فورية للحؤول دون تهجير السوريين من بيوتهم وبلداتهم في جنوب #سوريا ولضمان سلامتهم وأمنهم وإمدادهم بالمساعدات من الداخل السوري.#الأردن — Prime Ministry JO (@PrimeMinistry) ٤ يوليو ٢٠١٨

ورفع العلم السوري على معبر نصيب على الحدود السورية الأردنية عقب التوصل اليوم، إلى اتفاق بين الفصائل المسلحة في جنوب سوريا، والحكومة بضمانات روسية، يشتمل على بنود عدة أهمها البدء بعملية تسليم الجماعات المسلحة أسلحتها الثقيلة في ريف درعا السورية، وتمكين من لا يرغب بالمصالحة بالخروج إلى إدلب مع عائلاتهم.

المصدر: وكالات