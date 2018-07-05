الأردن يبدأ مشاورات لتحديد آلية التوظيف في قطر

أفادت المتحدثة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنیمات، بأن خارجية بلادها بدأت مشاورات مع السلطات القطرية لوضع آلية لإيصال ما تقدمت به قطر لدعم الاقتصاد الأردني.

وقالت غنیمات لوكالة الأنباء القطرية، إن "الخارجية الأردنية بدأت مشاورات مع السلطات المعنية في قطر للوصول إلى آلية تعمل على إيصال ما تقدمت به الدوحة من خلال مبادرتها الطيبة الأخيرة بتوفير 10 آلاف فرصة عمل لشباب وشابات المملكة الهاشمية في قطر، بالإضافة إلى استثمار 500 مليون دولار في مشاريع البنية التحتية والسياحة بالأردن".

وأوضحت الوزيرة الأردنية أن المشاورات بين الجانبين تتركز على نوعیة المهن الأردنیة التي ستستفید من المبادرة القطریة، بالإضافة إلى تحدید أولویات الاستثمار من الجانب الأردني.

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وثمنت غنیمات موقف قطر بدعمها الاقتصاد الأردني عبر حزمة استثمارات وتوفیر آلاف فرص العمل، معتبره أن قطر "بخطوتها المباركة تركت أثرا طیبا في نفوس الأردنیین".

يذكر أن الخارجية القطرية كانت قد أعلنت في 13 يونيو الماضي أن أمیر قطر الشیخ تمیم بن حمد آل ثاني وجه بتوفیر 10 آلاف فرصة عمل في بلاده للشباب والشابات في الأردن بالإضافة لاستثمار 500 ملیون دولار في مشاریع البنیة التحتیة والسیاحة لإنعاش الاقتصاد الأردني.

المصدر: وكالات