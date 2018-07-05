إسرائيل تحاكم وزيرا سابقا بتهمة التجسس لصالح إيران

تبدأ اليوم في المحكمة المركزية في مدينة القدس محاكمة وزيرالطاقة الإسرائيلي السابق غونين سيغيف المتهم بالتجسس و"مساعدة العدو" خلال حرب وتقديم معلومات له.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلي "مكان"، جاء في لائحة الاتهام، أن المخابرات الإيرانية جندت سيغيف حيث عمل لصالحها منذ 2012 ولمدة ستة أعوام إلى حين اعتقاله، كما قام بزيارة طهران.

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وبحسب اللائحة فإن سيغيف الذي شغل سابقا منصب وزير الطاقة متهم بتقديم معلومات لإيران عن قطاع الطاقة في إسرائيل، وعن مواقع قواعد ومؤسسات لأجهزة الأمن فضلا عن تسليمه كشفا بأسماء شخصيات أمنية.

وتتهم اللائحة سيغيف بأنه عمل جاسوسا لإيران، وقدم معلومات لمشغليه بغية المساس بأمن الدولة.

المصدر: "مكان"