 
مباشر

إصابة طفل سعودي في جازان بشظايا "صاروخ حوثي"

أخبار العالم العربي

إصابة طفل سعودي في جازان بشظايا
www.mod.gov.sa
وحدة من قوات الدفاع الجوي السعودية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kgpw

أصيب طفل سعودي يبلغ من العمر 5 سنوات، أمس الثلاثاء، جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على محافظة العارضة في منطقة جازان.

إقرأ المزيد
صعدة - أرشيف قتلى وجرحى في غارة جوية استهدفت حفل زفاف في مدينة صعدة باليمن

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي، يحيى القحطاني، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع سقوط صاروخ الـ"كاتيوشا" الذي أطلقه الحوثيون على جازان من داخل الأراضي اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يستهدفون الأراضي السعودية بين الفترة والأخرى بالصواريخ الباليستية، لكن الدفاعات الجوية تعترض وتدمر معظمها.

المصدر: واس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

برأيك، من سيتأهل إلى نصف النهائي في بطولة كأس العالم - روسيا 2018؟