إصابة طفل سعودي في جازان بشظايا "صاروخ حوثي"
أصيب طفل سعودي يبلغ من العمر 5 سنوات، أمس الثلاثاء، جراء سقوط صاروخ أطلقه الحوثيون على محافظة العارضة في منطقة جازان.
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني السعودي، يحيى القحطاني، إن فرق الدفاع المدني هرعت إلى موقع سقوط صاروخ الـ"كاتيوشا" الذي أطلقه الحوثيون على جازان من داخل الأراضي اليمنية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".
تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين يستهدفون الأراضي السعودية بين الفترة والأخرى بالصواريخ الباليستية، لكن الدفاعات الجوية تعترض وتدمر معظمها.
#الدفاع_المدني يباشر سقوط صاروخ أطلقته عناصر الميليشات الحوثية على محافظة العارضة بمنطقة #جازان .https://t.co/msyg4xbEzJ#واسpic.twitter.com/4ziQKyiTeF— واس (@spagov) 3 juillet 2018
المصدر: واس