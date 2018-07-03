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قتلى وجرحى في غارة جوية استهدفت حفل زفاف في مدينة صعدة باليمن

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قتلى وجرحى في غارة جوية استهدفت حفل زفاف في مدينة صعدة باليمن
Reuters Naif Rahma
صعدة - أرشيف
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أفاد مراسلنا في اليمن نقلا عن مصادر أمنية بأن 8 أشخاص قتلوا وأصيب 6 آخرون في غارة جوية نفذتها طائرات التحالف العربي، استهدفت حفل زفاف بمنطقة غافرة في محافظة صعدة.

وقالت مصادر أمنية إن أغلب القتلى من النساء والأطفال، مشيرة إلى أن الحصيلة غير نهائية.

وتنتقد تقارير لمنظمات حقوقية وأممية العمليات العسكرية في اليمن، واتهم آخر تقرير صدر عن الأمم المتحدة التحالف العربي الذي تقوده السعودية بالوقوف وراء نصف عدد حالات قتل وإصابة الأطفال في اليمن، معربة عن قلقها من تجنيد الأطفال في هذا النزاع.

من جانبه انتقد التحالف التقرير الأممي الأخير حول اليمن، معتبرا أن الأمم المتحدة اعتمدت على "معلومات مغلوطة".

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، الأسبوع الماضي، إن الجميع يعلم أن هناك مكتبا وحيدا للأمم المتحدة في صنعاء، واعتبر أن "البيئة غير مناسبة لعمل المنظمات الأممية"، مشيرا إلى أن المعلومات الواردة في التقرير مستقاة من مواقع محلية.

واتهم المالكي الحوثيين بأنهم يقومون بتجنيد الأطفال في اليمن من سن الثامنة، ويعملون على عرقلة وصول السفن إلى ميناء الحديدة.

المصدر: RT + وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

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