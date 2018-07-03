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آلية عصرية جديدة لتحذير السعوديين من الكوارث

أخبار العالم العربي

آلية عصرية جديدة لتحذير السعوديين من الكوارث
Reuters
آلية جديدة لتحذير السعوديين من الكوارث
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تدرس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية استخدام خدمة البث الخلوي (CBS) لتنبيه مستخدمي الخليوي عن الكوارث والطوارئ نظرا لامتياز هذا النظام بسرعة إيصال المحتوى.

وأعلنت الهيئة اليوم الثلاثاء، عن طرح وثيقة طلب مرئيات العموم حول متطلبات آلية الإنذار المبكر باستخدام خدمة البث الخلوي (Cell Broadcast Service).

وتستخدم الخدمة في مجالات عدة تحذيرية، توعوية، دعائية وتسويقية، وغيرها، حيث يتم من خلال هذه الخدمة إرسال رسائل نصية يصاحبها نغمات إنذار واهتزاز بحيث لا يمكن للمستخدمين المتواجدين في موقع الخطر تجاهلها.

وأوضحت الهيئة أن استخدام هذه الخدمة لبث الرسائل التحذيرية في حالات الكوارث والطوارئ سيوجد قنوات تواصل فعالة مع مستخدمي الهواتف المتنقلة، وسيسهم في تعزيز فعالية الإنذار عن المخاطر في المنطقة المتأثرة بالكارثة.

وأضافت أن هذه الخدمة تتميز بسرعة إيصال محتوى الرسالة التحذيرية للمستخدم مقارنة بالرسائل النصية القصيرة التقليدية "SMS" المعمول بها حاليا في الإنذار عن حالات الكوارث والطوارئ.

المصدر: "واس"

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