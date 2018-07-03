عصائب أهل الحق لـRT: طلبنا من الحكومة اتخاذ موقف من تدخلات أمريكا في الشأن العراقي

قال المتحدث باسم حركة عصائب أهل الحق، إن الحركة طلبت من الحكومة العراقية اتخاذ موقف من الولايات المتحدة التي تنوي وضعها على لائحة "الإرهاب"، فيما اعتبرته "تدخلا في الشأن العراقي".

ويعمل الكونغرس الأمريكي على مشروع قانون يصنف حركة عصائب أهل الحق وعددا من الفصائل الشيعية المسلحة، على لائحة "الإرهاب".

وأوضح العبودي لـRT "من الطبيعي أن تنحى الولايات المتحدة الأمريكية هذا المنحى الذي نعتبره تدخلا في الشأن العراقي، لذا طلبنا من الحكومة العراقية اتخاذ موقف من ذلك".

وأضاف: "نحن دخلنا العملية السياسية وجزءا من الدولة العراقية، لذا سنسير ضمن الإطار القانوني للرد على هذا القرار الذي لم يؤثر علينا، لكننا نؤكد أن الولايات المتحدة تخطئ من جديد في حساباتها تجاه العراق مثلما أخطأت باحتلاله".

وحركة عصائب أهل الحق التي دخلت العمل السياسي عام 2014 باسم كتلة (صادقون) التي مثلها حسن سالم وهو النائب الوحيد في الدورة البرلمانية التي انتهت في الحادي والثلاثين من يونيو المنصرم، لكنها دخلت بقوة في الانتخابات الحالية، وحصدت 16 مقعداً في البرلمان.

ويرأس الحركة قيس الخزعلي الذي انشق عن التيار الصدري عام 2005 وشكل حركة عصائب أهل الحق التي أعلن عنها بشكل رسمي عام 2011، ليدخلها بعد ثلاث سنوات العمل السياسي.

وما زالت حركة عصائب أهل الحق تتخذ موقفا من الولايات المتحدة الأمريكية وترفض التواصل معها باعتبارها دولة "محتلة".

المصدر: RT