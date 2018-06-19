عصائب أهل الحق: منفذ الغارة على الحشد إما إسرائيل أو أمريكا

أكدت حركة عصائب أهل الحق (ميليشيا ضمن قوات الحشد الشعبي في العراق) أن الطائرات التي هاجمت الحشد الشعبي تنحصر هويتها بين الأمريكية والإسرائيلية.

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وقالت الحركة في بيان لها اليوم الثلاثاء: "مرة أخرى تُستهدف القوات التي تتصدى لقتال التنظيمات الإرهابية بسيناريو يحمل الكثير من الشبهات والتساؤلات، حيث أقدمت طائرات تنحصر هويتها بين الأمريكية والإسرائيلية، على اعتداء غادر على أحد فصائل المقاومة عند الحدود العراقية السورية".

وأكدت على " ضرورة أن تتخذ الحكومة العراقية الإجراءات المطلوبة والكفيلة بالكشف عن من ارتكب هذه الجريمة بأسرع وقت مهما كان الفاعل"، منوهة إلى "ضرورة تفعيل تنسيقها مع الحكومة السورية والقوات المتواجدة على الحدود مع العراق وعدم الاهتمام بالاعتراضات الأمريكية التي لا تصب في خدمة الأمن القومي العراقي".

وأضافت الحركة: "لا يخفى على أحد أن هذا ليس الاعتداء الأول، بل كانت هناك اعتداءات عدة داخل العراق وداخل سوريا، كلها تصب باتجاه واحد، ألا وهو أضعاف قدرات القوات التي تتصدى للتنظيمات التكفيرية، وخصوصا على جانبي الحدود، لغرض تمكين التنظيمات الإرهابية من التنقل بين العراق وسوريا".

المصدر: السومرية نيوز