السيسي يعين مديرا جديدا لمكتبه

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يقضي بتعيين اللواء محسن محمود علي عبد النبي مديرا لمكتب رئيس الجمهورية.

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تخرج اللواء محسن عبد النبي في الكلية الحربية عام 1978 دفعة 71 حربية، وتولى جميع الوظائف القيادية في فرعه حتى تم تعيينه في منصب نائب مدير إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة منذ يناير 2012، ثم مديرا للشؤون المعنوية منذ يناير 2014.

وقبل أيام، صدر قرار بتعيين الفريق محمد أحمد زكي في منصب وزير الدفاع، خلفا للفريق أول صدقي صبحي، ضمن حكومة جديدة برئاسة مصطفى مدبولي وزير الإسكان السابق.

المصدر: وكالات