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رئيس المخابرات المصرية الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس

أخبار العالم العربي

رئيس المخابرات المصرية الجديد يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس
Reuters Amr Abdallah Dalsh
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
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أدى رئيس المخابرات المصرية الجديد اللواء عباس كامل اليمين الدستورية، اليوم الخميس، أمام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، أصدر قرارا جمهوريا بتكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد للجهاز.

يذكر أن اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي كان مساعدا للرئيس المصري لشؤون المخابرات الحربية، ثم لشؤون وزارة الدفاع.

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وتخرج عباس كامل من الكلية الحربية، ليخدم في صفوف القوات المسلحة، وعمل بجهاز المخابرات الحربية لسنوات، حتى وصل لمدير مكتب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، أثناء عمله مديرا للمخابرات الحربية.

المصدر: قناة "أون لايف"

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