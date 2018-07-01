 
مباشر

إسرائيل تكشف عن عدد المصابين السوريين الذين تم علاجهم في مشافيها

أخبار العالم العربي

إسرائيل تكشف عن عدد المصابين السوريين الذين تم علاجهم في مشافيها
Reuters Baz Ratner
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kg7t

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن بلاده قدمت العلاج الطبي لنحو 5 آلاف مصاب سوري منذ سنة 2013.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على موقع "تويتر" أن أكثر من 4800 سوري تمت معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلية، يشكل الرجال نحو 33% منهم، والنساء نحو 17%، والأطفال نحو 50%.

وقال إن الجيش الإسرائيلي أقام نقطة طبية بالتعاون مع منظمة إغاثة دولية جنوب هضبة الجولان، وقد استقبلت منذ فتحها في شهر أغسطس عام 2017 نحو 6000 مريض.

وأشار أدرعي إلى أن إسرائيل سعت لتعويض النقص في "الشبكات الطبية، والأطباء، والأدوية بالجانب السوري"، مضيفا أن إسرائيل سعت إلى الالتزام بـ "سياسة عدم التدخل في الحرب الداخلية السورية".

المصدر: RT

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا