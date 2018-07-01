إسرائيل تكشف عن عدد المصابين السوريين الذين تم علاجهم في مشافيها

كشف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن بلاده قدمت العلاج الطبي لنحو 5 آلاف مصاب سوري منذ سنة 2013.

بالمجموع، من بين أكثر من 4800 سوري تمت معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلية، نحو 33% هم رجال، ونحو 17% نساء، ونحو 50% أطفال — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 30 июня 2018 г.

وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على موقع "تويتر" أن أكثر من 4800 سوري تمت معالجتهم في المستشفيات الإسرائيلية، يشكل الرجال نحو 33% منهم، والنساء نحو 17%، والأطفال نحو 50%.

وقال إن الجيش الإسرائيلي أقام نقطة طبية بالتعاون مع منظمة إغاثة دولية جنوب هضبة الجولان، وقد استقبلت منذ فتحها في شهر أغسطس عام 2017 نحو 6000 مريض.

في عيادة #ملجأ_للمنسحق التي أقامها #جيش_الدفاع بالتعاون مع منظمة اغاثة دولية جنوب هضبة #الجولان، تمت منذ فتحها في شهر أب عام 2017 معالجة نحو 6000 مريض. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 30 июня 2018 г.

وأشار أدرعي إلى أن إسرائيل سعت لتعويض النقص في "الشبكات الطبية، والأطباء، والأدوية بالجانب السوري"، مضيفا أن إسرائيل سعت إلى الالتزام بـ "سياسة عدم التدخل في الحرب الداخلية السورية".

منذ نشوب الحرب في #سوريا، هناك نقص خطير في الشبكات الطبية، والأطباء، والأدوية بالجانب السوري. وفي أعقاب هذا النقص، يقدم #جيش_الدفاع المساعدات #الإنسانية المنقذة للحياة الى جانب الحفاظ على سياسة #عدم_التدخل في الحرب الداخلية السورية. — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) 30 июня 2018 г.

المصدر: RT