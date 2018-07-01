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إسرائيل تعالج مدنيين سوريين أصيبوا في المواجهات بدرعا (صور+فيديو)

أخبار العالم العربي

إسرائيل تعالج مدنيين سوريين أصيبوا في المواجهات بدرعا (صور+فيديو)
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نشر الجيش الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر جنودا إسرائيليين وهم يسعفون جرحى سوريين، بينهم 4 أطفال، قال إنهم أُصيبوا في القصف بجنوب سوريا.

ولا تعد هذه المرة الأولى، التي يتحدث فيها الجيش الإسرائيلي عن تقديم مساعدات إنسانية للسوريين المتضررين من المعارك في الجنوب السوري، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، يوم الجمعة الماضي، أن الجيش قام بعملية خاصة في 4 مناطق لنقل مساعدات إنسانية مخصصة للسوريين الفارين في مخيمات بالجانب السوري من هضبة الجولان.

وقال في بيان أرفقه بفيديو، إن العملية استغرقت عدة ساعات تم خلالها نقل نحو 300 خيمة بالإضافة إلى 13 طنا من المواد الغذائية و3 أطنان من غذاء الأطفال و3 منصات نقالة محملة بالأجهزة الطبية والأدوية و30 طنا من الملابس والأحذية.

المصدر: RT

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