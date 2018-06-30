أمير سعودي يشكو ارتفاع فاتورة الكهرباء!

تشكى أمير سعودي من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الخاصة به، وسط موجة شكاوى واسعة من قبل سعوديين لشركة الكهرباء الحكومية.

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وقال الأمير سعود محمد العبد الله الفيصل، أمس الجمعة، في تغريدة له على "تويتر": "فيلا 400 متر لا يسكنها أحد من بداية رمضان كيف وبأي منطق تكون فاتورتها 21 ألف؟؟"

ورد على تعليقات المتابعين مؤكدا على أنه يدفع فواتيره بنفسه، ولا تتحملها الدولة كما كان يحصل في السابق، حيث كان الملك سلمان قد أصدر أمرا ملكيا ينص على وقف سداد فواتير الكهرباء والمياه عن الأمراء.

ومن النادر صدور مثل هذه الشكوى عن أمراء من الأسرة السعودية الحاكمة.

وفي وقت سابق، كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء المفاجئ، الذي أثار بلبلة في البلاد، وجعل موقع "تويتر" يضج بشكاوى المواطنين السعوديين.

فيلا ٤٠٠ متر لا يسكنها أحد من بداية رمضان كيف وبأي منطق تكون فاتورتها ٢١ الف؟؟

#فاتوره_الكهرباء — سعود محمد العبدالله الفيصل (@S_M_A_AlFaisal) 29 juin 2018

وقالت الشركة إن السبب يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تغير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، حيث أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.

المصدر: وكالات