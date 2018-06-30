سعوديون يشكون من ارتفاع أسعار فواتير شركة الكهرباء.. والأخيرة توضح!
كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء المفاجئ، الذي أثار بلبلة في البلاد، وجعل موقع "تويتر" يضج بشكاوى المواطنين السعوديين.
وقالت الشركة، أمس الجمعة، إن السبب يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تغير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، حيث أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.
توضيح #السعودية_للكهرباء بشأن ارتفاع فواتير استهلاك الخدمة الكهربائية:https://t.co/4GJ1g3bOkdpic.twitter.com/0AnNhaRIeh— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) 28 juin 2018
ودعت "السعودية للكهرباء" مشتركيها الذين لديهم اعتراض أو ملاحظات على فواتيرهم للتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة، مثل مركز الاتصال والموقع الإلكتروني وحساب "تويتر" لخدمات المشتركين.
تود #السعودية_للكهرباء التوضيح بأنه لا صحة لما يتداول عن قيامها بحظر أي من المتابعين عبر حسابها على تويتر، وتؤكد في الوقت ذاته أنها تستقبل بكل ترحيب كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل. pic.twitter.com/xu9ih62Tcz— السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) 29 juin 2018
وأكدت على أنها تسعد بتلقي أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية، لمعالجاتها على وجه السرعة، توفيرا للجهد والوقت، حيث تشمل هذه القنوات، حساب العناية بالمشتركين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@alkahrabacare)، ومركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، والرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال في المملكة، إضافة إلى العديد من الخدمات في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.
#شركه_الكهرباء_السعوديه— د.عبدالله بن سعد (@DRabusaad) 29 juin 2018
فشل رئيس مجلس ادارة الشركه في التعامل مع الناس والتواضع بالحديث معهم ومحاولة تبرير هذي الزياده الجنونيه التي لايصدقها عقل عاقل
وآثر الصمت وعدم الرد على تسائلات ملايين المواطنين والمقيمين
والمواطنين يناشدون خادم الحرمين الشريفين بحل الموضوع ومعاقبة المتسبب
للأسف حاولت ارسل رساله نصيه علي الرقم 500120 برقم الحساب ورقم الاشتراك وذلك لتشابه القراءات تماماً لشهرين متتاليين ولأكن الرد البينات غير صحيحه أرجو الافاده عن البينات المطلوبه #شركة_الكهرباء_السعودية— هشام حريري (@Hesham_Hariri) 30 juin 2018
وسجل موقع "تويتر" شكاوى عدد كبير من المشتركين من ارتفاع فواتير الكهرباء، حيث دخل "هاشتاغ" (الشكاوى) "الترند" في المملكة. وتضمنت الشكاوى تساؤلات عن سبب الارتفاع الكبير ومطالبات بإعادة النظر فيها وكشف مسببات ذلك.
يذكر أن الشركة قامت مؤخرا بتوحيد إصدار فواتير جميع المشتركين، البالغ عددهم 9 ملايين مشترك، في يوم 28 من كل شهر ميلادي، بناء على المرسوم الملكي.
#شركه_الكهرباء_السعوديه— أبو ميس (@ayed1200) 29 juin 2018
ارجوا التكرم منكم برتويت طالبكم حتى يتم الرد من شركة الكهرباء
شهر 5 فاتورتي كانت 94 ريال
وشهر 6 الفاتوره 1200 ريال
شلووووووووووووووووون
كيف واللي يقهر انها نفس القراءه للعداد الشهرين اللي قبل 😭😭😭 pic.twitter.com/ZsUsXCwIsH
انا رفعت شكوى للشركة المرة الاولى وراحت الرسالة واليوم ارسلت وجاتني هذه الرسالة مامعنى ذلك #شركه_الكهرباء_السعوديهpic.twitter.com/jHnaYRzFQy— سوسو (@asdaf905) 30 juin 2018
إعادة النظر في التعرفة الجديدة ل #فاتورة_الكهرباء أمر حتمي، واستمرار العمل بها صعب جدا— عبدالله الفرج (@AlFaraj3) 30 juin 2018
أثق بتدخل الدولة والتخفيف على الناس.#شركة_الكهرباء_السعودية
المصدر: سبق