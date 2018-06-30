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سعوديون يشكون من ارتفاع أسعار فواتير شركة الكهرباء.. والأخيرة توضح!

أخبار العالم العربي

سعوديون يشكون من ارتفاع أسعار فواتير شركة الكهرباء.. والأخيرة توضح!
RT
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كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء المفاجئ، الذي أثار بلبلة في البلاد، وجعل موقع "تويتر" يضج بشكاوى المواطنين السعوديين.

وقالت الشركة، أمس الجمعة، إن السبب يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تغير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، حيث أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.

ودعت "السعودية للكهرباء" مشتركيها الذين لديهم اعتراض أو ملاحظات على فواتيرهم للتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة، مثل مركز الاتصال والموقع الإلكتروني وحساب "تويتر" لخدمات المشتركين.

وأكدت على أنها تسعد بتلقي أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية، لمعالجاتها على وجه السرعة، توفيرا للجهد والوقت، حيث تشمل هذه القنوات، حساب العناية بالمشتركين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@alkahrabacare)، ومركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، والرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال في المملكة، إضافة إلى العديد من الخدمات في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.

وسجل موقع "تويتر" شكاوى عدد كبير من المشتركين من ارتفاع فواتير الكهرباء، حيث دخل "هاشتاغ" (الشكاوى) "الترند" في المملكة. وتضمنت الشكاوى تساؤلات عن سبب الارتفاع الكبير ومطالبات بإعادة النظر فيها وكشف مسببات ذلك.

يذكر أن الشركة قامت مؤخرا بتوحيد إصدار فواتير جميع المشتركين، البالغ عددهم 9 ملايين مشترك، في يوم 28 من كل شهر ميلادي، بناء على المرسوم الملكي.

المصدر: سبق

// 26.06.2018 по тикету 15478

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