سعوديون يشكون من ارتفاع أسعار فواتير شركة الكهرباء.. والأخيرة توضح!

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن سبب ارتفاع فواتير الكهرباء المفاجئ، الذي أثار بلبلة في البلاد، وجعل موقع "تويتر" يضج بشكاوى المواطنين السعوديين.

وقالت الشركة، أمس الجمعة، إن السبب يعود في المقام الأول إلى تصحيح أسعار التعريفة الكهربائية هذا العام حسب شرائح الاستهلاك في القطاع السكني، إضافة إلى تغير أنماط الاستهلاك في فصل الصيف من خلال الارتفاع الكبير في استخدام أجهزة التكييف، حيث أن 70% من قيمة استهلاك الفاتورة يعود في الغالب إلى استخدام أجهزة التكييف.

ودعت "السعودية للكهرباء" مشتركيها الذين لديهم اعتراض أو ملاحظات على فواتيرهم للتواصل معها عبر قنوات الاتصال المتعددة، مثل مركز الاتصال والموقع الإلكتروني وحساب "تويتر" لخدمات المشتركين.

تود #السعودية_للكهرباء التوضيح بأنه لا صحة لما يتداول عن قيامها بحظر أي من المتابعين عبر حسابها على تويتر، وتؤكد في الوقت ذاته أنها تستقبل بكل ترحيب كافة استفسارات مشتركيها عبر 9 قنوات اتصالية على منصات التواصل الاجتماعي تسعى من خلالها للانفتاح والتواصل مع مشتركيها بصورة أفضل. pic.twitter.com/xu9ih62Tcz — السعودية للكهرباء (@ALKAHRABA) 29 juin 2018

وأكدت على أنها تسعد بتلقي أي ملاحظات تتعلق بالخدمة الكهربائية، لمعالجاتها على وجه السرعة، توفيرا للجهد والوقت، حيث تشمل هذه القنوات، حساب العناية بالمشتركين في موقع التواصل الاجتماعي تويتر (@alkahrabacare)، ومركز خدمة المشترك عبر رقم الاتصال الموحد (920001100)، والرسائل النصية عبر الرقم الموحد (500120) على جميع شبكات الجوال في المملكة، إضافة إلى العديد من الخدمات في كل من البوابة الإلكترونية للشركة (se.com.sa)، وتطبيق الكهرباء (ALKAHRABA) على الهواتف الذكية.

#شركه_الكهرباء_السعوديه

فشل رئيس مجلس ادارة الشركه في التعامل مع الناس والتواضع بالحديث معهم ومحاولة تبرير هذي الزياده الجنونيه التي لايصدقها عقل عاقل

وآثر الصمت وعدم الرد على تسائلات ملايين المواطنين والمقيمين

والمواطنين يناشدون خادم الحرمين الشريفين بحل الموضوع ومعاقبة المتسبب — د.عبدالله بن سعد (@DRabusaad) 29 juin 2018

للأسف حاولت ارسل رساله نصيه علي الرقم 500120 برقم الحساب ورقم الاشتراك وذلك لتشابه القراءات تماماً لشهرين متتاليين ولأكن الرد البينات غير صحيحه أرجو الافاده عن البينات المطلوبه #شركة_الكهرباء_السعودية — هشام حريري (@Hesham_Hariri) 30 juin 2018

وسجل موقع "تويتر" شكاوى عدد كبير من المشتركين من ارتفاع فواتير الكهرباء، حيث دخل "هاشتاغ" (الشكاوى) "الترند" في المملكة. وتضمنت الشكاوى تساؤلات عن سبب الارتفاع الكبير ومطالبات بإعادة النظر فيها وكشف مسببات ذلك.

يذكر أن الشركة قامت مؤخرا بتوحيد إصدار فواتير جميع المشتركين، البالغ عددهم 9 ملايين مشترك، في يوم 28 من كل شهر ميلادي، بناء على المرسوم الملكي.

#شركه_الكهرباء_السعوديه​

ارجوا التكرم منكم برتويت طالبكم حتى يتم الرد من شركة الكهرباء ​

شهر 5 فاتورتي كانت 94 ريال ​

وشهر 6 الفاتوره 1200 ريال ​

شلووووووووووووووووون​

كيف واللي يقهر انها نفس القراءه للعداد الشهرين اللي قبل 😭😭😭 pic.twitter.com/ZsUsXCwIsH — أبو ميس (@ayed1200) 29 juin 2018

انا رفعت شكوى للشركة المرة الاولى وراحت الرسالة واليوم ارسلت وجاتني هذه الرسالة مامعنى ذلك #شركه_الكهرباء_السعوديهpic.twitter.com/jHnaYRzFQy — سوسو (@asdaf905) 30 juin 2018

إعادة النظر في التعرفة الجديدة ل #فاتورة_الكهرباء أمر حتمي، واستمرار العمل بها صعب جدا

أثق بتدخل الدولة والتخفيف على الناس.#شركة_الكهرباء_السعودية — عبدالله الفرج (@AlFaraj3) 30 juin 2018

المصدر: سبق