 
مباشر

قائد "الدفاع الجوي" المصري: القوات المسلحة واعية للتهديدات في المنطقة

أخبار العالم العربي

قائد
Reuters Maxim Shemetov
أسلحة دفاع جوي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kg1w

رد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية الفريق علي فهمي، على امتلاك بعض الدول في الشرق الأوسط للطائرات الشبح، مؤكدا أنه تتم متابعة ومراقبة كل ما هو جديد في مجال التسليح.

وقال فهمي، خلال مؤتمر صحفي له، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والأربعين لقوات الدفاع الجوي، حول وجود أجيال جديدة من الطائرات الشبحية التي حصلت عليها بعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط، أن القوات المسلحة المصرية واعية لكافة التحديات الموجودة على الساحة الإقليمية والدولية، كما أنها لا تغفل التهديدات المختلفة الموجودة حاليا في الإقليم أو منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن قوات الدفاع الجوي تعمل وفق منظومة مشتركة مع كافة الأسلحة والفروع الرئيسية والإدارات للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن معركة الدفاع الجوي هي معركة صعبة ومعقدة جدا وتعمل وفق منظومة متكاملة، مشددا على أن قوات الدفاع الجوي قادرة على التصدي لكافة التهديدات.

يذكر أن مصر تمتلك أفضل منظومات دفاعية جوية في منطقة الشرق الأوسط، حصلت عليها من روسيا، من بينها منظومات تم تحديثها منذ حرب 6 أكتوبر 1973، وأخرى حديثة حصلت عليها في وقتنا الحالي.

المصدر: "صدى البلد"

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا