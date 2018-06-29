قائد "الدفاع الجوي" المصري: القوات المسلحة واعية للتهديدات في المنطقة

رد قائد قوات الدفاع الجوي المصرية الفريق علي فهمي، على امتلاك بعض الدول في الشرق الأوسط للطائرات الشبح، مؤكدا أنه تتم متابعة ومراقبة كل ما هو جديد في مجال التسليح.

وقال فهمي، خلال مؤتمر صحفي له، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والأربعين لقوات الدفاع الجوي، حول وجود أجيال جديدة من الطائرات الشبحية التي حصلت عليها بعض الدول بمنطقة الشرق الأوسط، أن القوات المسلحة المصرية واعية لكافة التحديات الموجودة على الساحة الإقليمية والدولية، كما أنها لا تغفل التهديدات المختلفة الموجودة حاليا في الإقليم أو منطقة الشرق الأوسط.

وأكد أن قوات الدفاع الجوي تعمل وفق منظومة مشتركة مع كافة الأسلحة والفروع الرئيسية والإدارات للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن معركة الدفاع الجوي هي معركة صعبة ومعقدة جدا وتعمل وفق منظومة متكاملة، مشددا على أن قوات الدفاع الجوي قادرة على التصدي لكافة التهديدات.

يذكر أن مصر تمتلك أفضل منظومات دفاعية جوية في منطقة الشرق الأوسط، حصلت عليها من روسيا، من بينها منظومات تم تحديثها منذ حرب 6 أكتوبر 1973، وأخرى حديثة حصلت عليها في وقتنا الحالي.

المصدر: "صدى البلد"