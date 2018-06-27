لبنان يضع شرطا لاستئناف منح التصاريح لمفوضية اللاجئين

أكد مدير مكتب وزير الخارجية اللبناني أن بلاده ستستأنف منح تصاريح إقامة لعمال مفوضية‭ ‬الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حين تقدم المفوضية خطة واضحة لإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال المدير هادي هاشم: "نرغب في الجلوس مع المفوضية ووكالات الأمم المتحدة والدول ذات الصلة في المجتمع الدولي للوصول إلى خطة واضحة وتدريجية لإعادة اللاجئين".

وأضاف "وزير الخارجية اللبناني (جبران) باسيل سيعدل عن قراره بتجميد تصاريح الإقامة عندما يعقد مثل هذا الاجتماع وتوضع خطة لإعادة اللاجئين على المسار الصحيح".

وأشار هاشم إلى أن العودة المزمعة لبعض اللاجئين من بلدة عرسال هذا الأسبوع بترتيب من السلطات اللبنانية والسورية ستشجع آخرين على العودة إلى بلادهم حين يتبين لهم أن الأوضاع آمنة.

وأضاف: "لبنان يعتبر هذه المجموعة بمثابة مشروع تجريبي".

إقرأ المزيد

من جهتها، قالت مفوضية اللاجئين إنها "تدعم عودة اللاجئين عندما تصبح الأوضاع آمنة"، في وقت عبر فيه مانحون دوليون للبنان عن استيائهم مما وصفوه "بالاتهامات الباطلة" الموجهة للمفوضية.

وكان وزير الخارجية اللبناني أعلن عن تجميد منح تصاريح الإقامة للعاملين في المفوضية في وقت سابق من هذا الشهر، وقال إنه "يعرقل عودة اللاجئين".

وكثف المسؤولون اللبنانيون من دعواتهم لعودة بعض اللاجئين المسجلين في لبنان، وعددهم أكثر من مليون شخص، إلى المناطق التي انتهى فيها العنف، عقب استعادة الجيش السوري المزيد من الأراضي في سوريا.

المصدر: رويترز