مفوضية اللاجئين توافق على مقترح لبناني بخصوص السوريين

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان، أنها تلقت كتابا جوابيا من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في لبنان تضمن الموافقة على آلية اقترحتها لبنان تنظم عودة السوريين إلى ديارهم.

وجاء في البيان الذي نشرته الوزارة على موقعها اليوم تحت عنوان "مضمون كتاب المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إلى وزارة الخارجية": "كتاب المفوضية تضمن جملة أمور منها أنها مستعدة لعقد سلسلة اجتماعات مع وزارة الخارجية ومع الوزارات والإدارات والهيئات المعنية للتشاور بموضوع النازحين وعودتهم إلى سوريا".

كما ذكر البيان أن المفوضية وافقت على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين اللبناني القاضي بتقسيم اللاجئين لفئات تمهيدا لتنظيم عودتهم، وأكدت على عملها الدائم داخل سوريا لإزالة العوائق أمام العودة الكريمة والآمنة، مشددة على أنها ليست بوارد تشجيع العودة الآن ولكن لن تقف في وجه من يريد العودة الطوعية أفرادا أو جماعات.

ووافقت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، بحسب البيان، على مشاركة وزارة الخارجية والمغتربين بقاعدة المعلومات التي بحوزتها والتي كانت تتشاركها مع وزارة الشؤون الاجتماعية منذ عام 2015.

وختم البيان بالإشارة إلى أن الدوائر المختصة بالوزارة تعكف على صياغة رد على كتاب المفوضية، للتأكيد على ترجمة هذه السياسة إلى خطوات عملية تؤدي إلى تأمين عودة كريمة وآمنة على مراحل للاجئين السوريين في لبنان.

المصدر: موقع وزارة الخارجية اللبنانية

علي الخطايبة