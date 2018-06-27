عباس يستقبل الأمير البريطاني ويليام

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، الأمير ويليام نجل ولي عهد بريطانيا في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وقال عباس: "نعتقد أن هذه الزيارة تقوي علاقات الصداقة بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، ونحن دائما بحاجة لدعم بريطانيا لأجل قضيتنا الفلسطينية العادلة".

Prince William has arrived for his historic meeting with Palestinian President Mahmoud Abbas. #RoyalVisitPalestinepic.twitter.com/efg0CaoxZn — Laurel Irving (@laurelirving7) June 27, 2018

وشدد عباس على أن "الجانب الفلسطيني جاد في الوصول للسلام مع إسرائيل، لتعيش الدولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ونريد الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات، وموقفنا هذا لم يتغير منذ زمن طويل".

وأكد الرئيس الفلسطيني على موقف فلسطين من الإرهاب، وقال: "ملتزمون بمحاربة الإرهاب حيثما كان محليا وعربيا ودوليا، لذلك نجري اتصالات مع كل دول العالم بهذا الشأن".

Palestinian Authority President Mahmoud Abbas tells Prince William he is committed to a two-state peace solution and that will not change. pic.twitter.com/KUBQtp7tL9 — Richard Palmer (@RoyalReporter) June 27, 2018

الأمير ويليام بدوره عبر عن سعادته بزيارته فلسطين، وقال: "سعيد بكون دولتنا تعمل معكم في المجالات التعليمية، وآمل أن يستمر هذا التعاون لتحقيق سلام في المنطقة".

وبدأ نجل ولي العهد البريطاني جولة تاريخية في الشرق الأوسط شملت الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

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المصدر: "معا"