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عباس يستقبل الأمير البريطاني ويليام

أخبار العالم العربي

عباس يستقبل الأمير البريطاني ويليام
Reuters Alaa Badarneh/Pool via Reuters
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأربعاء، الأمير ويليام نجل ولي عهد بريطانيا في مقر الرئاسة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وقال عباس: "نعتقد أن هذه الزيارة تقوي علاقات الصداقة بين الشعبين البريطاني والفلسطيني، ونحن دائما بحاجة لدعم بريطانيا لأجل قضيتنا الفلسطينية العادلة".

وشدد عباس على أن "الجانب الفلسطيني جاد في الوصول للسلام مع إسرائيل، لتعيش الدولتان بأمن واستقرار على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ونريد الوصول إلى السلام من خلال المفاوضات، وموقفنا هذا لم يتغير منذ زمن طويل".

وأكد الرئيس الفلسطيني على موقف فلسطين من الإرهاب، وقال: "ملتزمون بمحاربة الإرهاب حيثما كان محليا وعربيا ودوليا، لذلك نجري اتصالات مع كل دول العالم بهذا الشأن".

الأمير ويليام بدوره عبر عن سعادته بزيارته فلسطين، وقال: "سعيد بكون دولتنا تعمل معكم في المجالات التعليمية، وآمل أن يستمر هذا التعاون لتحقيق سلام في المنطقة".

وبدأ نجل ولي العهد البريطاني جولة تاريخية في الشرق الأوسط شملت الأردن وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

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المصدر: "معا"

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