الأسد: الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا

أكد الرئيس السوري بشار الأسد أن لدى سوريا ما يكفي من القوة للإعمار، مؤكدا أن الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا.

وقال الأسد في حديث لقناة NTV الروسية، الأحد: "بالرغم من وجود حرب الآن، لدينا قوة كافية لإعادة إعمار البلاد، ونحن على يقين من ذلك".

وأشار الأسد إلى أن سوريا لا تمتلك أي أسلحة كيميائية منذ العام 2013، وأن اتهام الجيش السوري باستخدامها لا علاقة له بالواقع وهو حجة لتدخل عسكري مباشر من قبل دول أخرى.

يتبع...