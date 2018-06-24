 
مباشر

الأسد: لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترشح للرئاسة عام 2021

أخبار العالم العربي

الأسد: لم أقرر بعد ما إذا كنت سأترشح للرئاسة عام 2021
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kf0g

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد أنه لم يقرر بعد ما إذا كان سيترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة في 2021، مشيرا إلى أن ترشحه من عدمه سيستند إلى عاملين.

وقال الأسد في تصريح لقناة " NTV " الروسية: "هناك عاملان لهذا الترشح. الأول هو رغبتي، أما العامل الثاني فيتوقف على إرادة الشعب السوري وما زال أمامنا ثلاث سنوات أخرى".

إقرأ المزيد
الأسد: الغرب لن يشارك في إعادة إعمار سوريا

وتابع: "بحلول عام 2021 هل سيكون الشعب السوري جاهزا لاختيار الشخص نفسه .. الرئيس ذاته.. إذا لم يكن الأمر كذلك، فما الذي سيفيدني المنصب الرئاسي؟ فعندها لن أتمكن من النجاح، ولن أتمكن من تقديم أي شيء للبلد، لذا فإن الإجابة هي "لا".... أما إذا كان الشعب مستعدا، إذا كانوا مستعدين للاختيار، عندها سأفكر في الأمر ورغم ذلك ما يزال الوقت مبكرا للتفكير في ذلك".

وأشار الأسد إلى أن الإصلاح الدستوري يعتمد فقط على إرادة الشعب السوري، مشيرا إلى ضرورة الاستفتاء.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حادث مروع .. شاحنة كبيرة تسحق سيارتين على الطريق السريع