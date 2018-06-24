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الأسد يعلن موعد انتخابات المجالس المحلية في سوريا

أخبار العالم العربي

الأسد يعلن موعد انتخابات المجالس المحلية في سوريا
Sputnik Mikhail Voskresensky
الرئيس السوري بشار الأسد
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أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يعتبر الـ16 من سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء المجالس المحلية في سوريا.

وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 بتاريخ 23 أغسطس 2011، وقانون الانتخابات العامة رقم 5 بتاريخ 24 أبريل 2014، يحدد يوم الأحد الموافق للـ16 من سبتمبر 2018 موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية في سوريا".

المصدر: "سانا"

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