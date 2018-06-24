الأسد يعلن موعد انتخابات المجالس المحلية في سوريا

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد اليوم مرسوما تشريعيا يعتبر الـ16 من سبتمبر المقبل موعدا لانتخاب أعضاء المجالس المحلية في سوريا.

وجاء في المرسوم الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا": "بناء على أحكام قانون الإدارة المحلية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 107 بتاريخ 23 أغسطس 2011، وقانون الانتخابات العامة رقم 5 بتاريخ 24 أبريل 2014، يحدد يوم الأحد الموافق للـ16 من سبتمبر 2018 موعدا لإجراء انتخاب أعضاء المجالس المحلية في سوريا".

المصدر: "سانا"