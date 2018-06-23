سيئول تدلي بدلوها في الأزمة اليمنية

أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية على ضرورة التعامل الدولي بقدر أكبر من المسؤولية مع الأزمة اليمنية وغيرها من الأزمات الإنسانية في العالم.

وقال مصدر في الخارجية الكورية الجنوبية للصحفيين، اليوم السبت إن الحكومة كانت قدمت نحو مليون دولار لدعم اليمن سنويا، ورفعت المبلغ إلى 4 ملايين منذ العام الماضي، موضحا أن الدعم يستهدف 22 مليون يمني يمثلون ثلثي السكان.

وأكد أن حكومة بلاده تتبنى موقفا مؤيدا للحل السياسي والحوار في الأزمة اليمنية.

وشهدت كوريا الجنوبية خلال الفترة الماضية تدفقا كبيرا للاجئين من اليمن إلى جزيرة جيجو الكورية السياحية، ما أثار جدلا كبيرا بين الكوريين حول سبل التعامل معهم، ومدى تأثيرهم على المجتمع في الجزيرة.

وحظرت سلطات سئيول الأربعاء الماضي دخول اليمنيين الجزيرة وفرضت عليهم تأشيرة الدخول، حيث وصل عددهم في الجزيرة المذكورة إلى أكثر من 500 شخص.

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ووجه الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه إن، السلطات المعنية في بلاده إلى ضرورة دراسة قضية اللاجئين اليمنيين في "جيجو".

وأوضح مجلس بلدية جيجو ومكتب الهجرة فيها، في مؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي أنه سيتعامل مع مقدمي طلبات اللجوء من اليمنيين إنسانيا.

وذكرت السلطات الكورية الجنوبية أن عدد اليمنيين في الجزيرة بلغ 561 شخصا، وحتى نهاية الشهر الماضي قدم 519 منهم طلبات اللجوء.

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ويشهد اليمن منذ أكثر من ثلاث سنوات نزاعا مسلحا بين أنصار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وجماعة الحوثي، وسط غارات يشنها طيران التحالف العربي منذ مارس 2015 لدعم قوات هادي، فضلا عن نشاط بعض الجماعات الإرهابية كتنظيمي "القاعدة" و"داعش" هناك.

وأسفرت الحرب في اليمن حسب الهيئات والمنظمات الأممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، وتدهور الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة وخاصة الكوليرا، فيما تراجع حجم الاحتياطات النقدية بشكل غير مسبوق.

المصدر: وكالات