مسؤول: واشنطن رفضت طلب الإمارات تقديم دعم لعملية الحديدة في اليمن

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول إماراتي قوله إن الولايات المتحدة رفضت طلب الإمارات تقديم الدعم لعملية التحالف العربي في اليمن.

وحسب المسؤول، الذي طلب عدم ذكر اسمه، الحديث يدور عن طلب تقديم معلومات استخباراتية وإزالة ألغام ومراقبة واستطلاع للعملية العسكرية في ميناء الحديدة اليمني.

وأضاف المسؤول أن فرنسا وافقت على تقديم المساعدة من خلال إزالة الألغام دعما للعملية. وقال المسؤول إن المعلومات المخابراتية الإماراتية تشير إلى أن الحوثيين زرعوا ألغاما بالميناء.

وجدير بالذكر، أن التحالف العربي بقيادة السعودية يقوم حاليا بعملية عسكرية للسيطرة على الحديدة، وقصفت السفن والطائرات التابعة للتحالف مواقع الحوثيين في الحديدة اليوم الخميس. ويسعى التحالف للسيطرة على الميناء الرئيسي عبر أكبر معركة في حرب تسببت بواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

المصدر: رويترز