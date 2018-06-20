اليمنيون اللاجئون في جزيرة كورية جنوبية يخلقون أزمة.. والرئيس يتدخل

أدرجت كوريا الجنوبية اليمنيين ضمن قائمة الممنوعين من دخول جزيرة جيجو السياحية دون تأشيرة دخول، ما أثار أزمة على خلفية العدد الكبير للاجئين اليمنيين الموجودين حاليا على هذه الجزيرة.

وقال المتحدث باسم القصر الرئاسي، اليوم الأربعاء، إنه تم إدراج اليمنيين ضمن قائمة الدول الممنوع دخول رعاياها إلى جزيرة جيجو بدون تأشيرة، وبداية من الشهر الجاري يمنع دخولهم دون تأشيرة.

ووجه الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه إن، السلطات المعنية بضرورة دراسة قضية اللاجئين اليمنيين في جيجو، أين يوجد أكثر من 500 يمني حاليا.

وارتفع عدد اللاجئين اليمنيين بصورة حادة في الأشهر الأخيرة، ما أثار جدلا كبيرا بين الكوريين حول التعامل معهم، ومدى تأثيرهم على المجتمع في الجزيرة.

وسبق أن أوضح مجلس بلدية جيجو ومكتب الهجرة والشرطة الإقليمية في الجزيرة، في مؤتمر صحفي عقد يوم الثلاثاء أنه سيتعامل مع مقدمي طلبات اللجوء من اليمنيين إنسانيا.

يشار إلى أن عدد اليمنيين في الجزيرة بلغ 561 شخصا، وحتى نهاية الشهر الماضي قدم 519 منهم طلبات لجوء.

المصدر: يونهاب