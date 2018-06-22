الحريري يوشك على تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الجمعة، إنه يوشك على الانتهاء من تشكيل حكومة جديدة، ومستمر في المحادثات مع الأحزاب الرئيسية في البلاد.

وأضاف الحريري بعيد لقاء أجراه مع الرئيس اللبناني ميشال عون: " أصبحنا على مقربة من المعادلة الأخيرة... بقي القليل من المشاورات حول إعطاء الحقائب الوزارية التي يريدها كل فريق سياسي"، في الوقت الذي لم يحدد فيه الحريري إطارا زمنيا لإعلان التشكيلة الوزارية.

ومن المتوقع أن تشمل الحكومة الجديدة مثل سابقتها ممثلين عن كل الطوائف اللبنانية بموجب نظام المحاصصة السياسية، فقد شابت اجتماعات عقدها الحريري مع نواب بشأن تشكيل الحكومة الائتلافية بعض الخلافات بشأن الحقائب الوزارية.

أما وزير المالية اللبناني علي حسن خليل، فقد حذر هذا الأسبوع من أن لبنان لا يحقق إنجازات سريعة بما يكفي فيما يتعلق بتشكيل مجلس الوزراء الجديد وقال إنه لم ير تقدما جادا في الأمر.

وتدير حكومة تسيير أعمال شؤون البلاد منذ الانتخابات النيابية في مايو الماضي والتي حقق فيها حزب الله وحلفاؤه السياسيون أكبر نسبة من الأصوات.

المصدر: رويترز

علي الخطايبة