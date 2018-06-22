 
مباشر
عاجل
مونديال روسيا.. سويسرا تفوز على صربيا في الوقت القاتل (2-1)

نتنياهو يبحث مع كوشنر آفاق السلام مع الفلسطينيين

أخبار العالم العربي

نتنياهو يبحث مع كوشنر آفاق السلام مع الفلسطينيين
Reuters Ronen Zvulun
مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/keta

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر آفاق عملية السلام مع الفلسطينيين والوضع في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو، صدر في أعقاب لقاء رئيس الوزراء مع كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون السياسة الدولية جيسون غرينبلات، أن "الجانبين بحثا تفعيل عملية السلام والأحداث في المنطقة والوضع في قطاع غزة من الناحيتين الأمنية والإنسانية".

إقرأ المزيد
الرئاسة المصرية تكشف عما بحثه السيسي مع صهر ترامب

وأعرب نتنياهو عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدعم الذي قدمه لإسرائيل.

وشارك في اللقاء الذي عقد في القدس، السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

إقرأ المزيد
مبعوثا ترامب يلتقيان بأمير قطر

تجدر الإشارة إلى أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط لبحث القضية الفلسطينية، وقد التقى في إطارها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

انفوغراف - لاعبو المونديال الأخف وزنا والأسمن والأطول والأقصر