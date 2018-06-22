نتنياهو يبحث مع كوشنر آفاق السلام مع الفلسطينيين

بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع مستشار الرئيس الأمريكي وصهره جاريد كوشنر آفاق عملية السلام مع الفلسطينيين والوضع في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمكتب نتنياهو، صدر في أعقاب لقاء رئيس الوزراء مع كوشنر والمبعوث الأمريكي الخاص لشؤون السياسة الدولية جيسون غرينبلات، أن "الجانبين بحثا تفعيل عملية السلام والأحداث في المنطقة والوضع في قطاع غزة من الناحيتين الأمنية والإنسانية".

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وأعرب نتنياهو عن تقديره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدعم الذي قدمه لإسرائيل.

وشارك في اللقاء الذي عقد في القدس، السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان.

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تجدر الإشارة إلى أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط لبحث القضية الفلسطينية، وقد التقى في إطارها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

المصدر: نوفوستي