مبعوثا ترامب يلتقيان بأمير قطر

قال البيت الأبيض في بيان، إن صهر الرئيس الأمريكي ومساعده جاريد كوشنير، ومبعوثه الخاص جيسون غرينبلات، ناقشا مع أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني التسوية بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وجاء في بيان البيت الأبيض: "متابعة للمباحثات السابقة، ناقش الجانبان تعزيز التعاون بين الولايات المتحدة وقطر، وكذلك سبل تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة، وجهود إدارة ترامب في تحقيق السلام في الشرق الأوسط".

وتأتي زيارة كوشنير وغرينبلات إلى الدوحة في إطار جولة في المنطقة العربية ناقشا خلالها عملية السلام في الشرق الأوسط مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة





