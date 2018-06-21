الرئاسة المصرية تكشف عما بحثه السيسي مع صهر ترامب

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر ومساعد الرئيس جيسون غرينبلات وبحثا القضية الفلسطينية والعلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن السيسي أكد خلال اللقاء "حرص مصر على استمرار تعزيز وتنمية علاقاتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، على نحو يخدم المصالح المشتركة للبلدين في ظل حالة عدم الاستقرار التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط وما تمر به من أزمات"، حسبما جاء في صفحة الرئاسة المصرية على "فيسبوك".

واستعرض السيسي "الجهود التي تقوم بها مصر حاليا لمكافحة الإرهاب والقضاء عليه، وذلك بالتوازي مع مساعيها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية".

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، استعرض كوشنر "جهود الإدارة الأمريكية واتصالاتها الحالية للدفع قدما بجهود إعادة مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عن تحسين الوضع الإنساني في غزة".

ومن جانبه، أكد السيسي "دعم مصر للجهود والمبادرات الدولية الرامية للتوصل إلى تسوية عادلة وشاملة، وذلك طبقا للمرجعيات الدولية المتفق عليها وعلى أساس حل الدولتين وفقا لحدود 1967، تكون فيه القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين".

واستعرض السيسي في هذا الإطار "الجهود التي تبذلها مصر لإتمام عملية المصالحة الفلسطينية وتهدئة الأوضاع في غزة، وما تقوم به من إجراءات لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها سكان القطاع ومنها فتح معبر رفح طوال شهر رمضان، فضلا عن الاتصالات المستمرة التي تجريها مع الأطراف المعنية من أجل الدفع قدما بمساعي إحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وشدد السيسي على أن "التوصل إلى حل عادل وشامل لهذه القضية المحورية سيوفر واقعا جديدا يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن لمختلف دول المنطقة".

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وأشاد كوشنر بدور مصر فيما يتعلق بالاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، ودعمها للجهود الرامية إلى تسوية القضية الفلسطينية، وكذلك بـ "النجاح الملحوظ في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والجهود التنموية"، كما أكد دعم الإدارة الأمريكية للجهود المصرية على صعيد مكافحة الإرهاب والتطرف.

وعقد الاجتماع بحضور وزير الخارجية المصري سامح شكري والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل.

تجدر الإشارة إلى أن جاريد كوشنر، مستشار وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم حاليا بجولة في الشرق الأوسط لبحث القضية الفلسطينية، وقد التقى في إطارها العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: RT