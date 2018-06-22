روسيا تطلق قمرا اصطناعيا لمصر تعويضا لها عن المفقود

أعلن مصدر في مطار "بايكونور" الفضائي، أنه من المقرر تنفيذ الإطلاق التجاري للصاروخ "سويوز-2-1ب"، ليحمل القمر الاصطناعي المصري EgyptSat-A إلى المدار في نهاية العام الجاري.

وذكر، أن القمر الجديد يجب أن يحل محل القمر المصري روسي الصنع EgyptSat-2 الذي فقد الاتصال به في أبريل 2015.

وتؤكد شركة" إينيرغيا" للصناعات الفضائية الروسية، أن عملية تجميع القمر المصري الجديد، تجري وفقا للجدول المحدد، وسيتم إطلاقه في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر، وأن كلفة القمر الجديد ستصل إلى 402 مليون روبل.

وفي مايو 2016، أعلنت شركة" إينيرغيا" أنها باشرت في تجميع القمر المصري الجديد، وستغطي كلفته بفضل التأمين المالي على القمر الضائع.

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وأشارت إلى أن قيمة الأعمال الجديدة الخاصة بالقمر تبلغ حوالي 100 مليون دولار، وستكون نسبة القطع المكملة الروسية في القمر المصري الجديد أكبر مما كانت عليه في القمر المفقود.

وتم إطلاق EgyptSat-2 في 16 أبريل 2014 من مطار "بايكونور" الفضائي بواسطة الصاروخ "سويوز-او".

وتم تصنيع القمر المصري المفقود في شركة "يوجنيه" الأوكرانية، وتم إطلاقه إلى المدار بواسطة صاروخ "دنيبر" من مطار "بايكونور" في 2007 وفقد الاتصال به في يوليو 2010.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين





