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قائد عسكري إسرائيلي سابق يهدد باجتياح غزة

أخبار العالم العربي

قائد عسكري إسرائيلي سابق يهدد باجتياح غزة
Reuters
مطلقو الطائرات الورقية الحارقة في غزة
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هدد رئيس قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية السابق إيال آيزنبرغ باجتياح قطاع غزة في حال "استمرت حماس في التصعيد".

وقال آيزنبرغ في حديث لإذاعة الجيش الإسرائيلي: "لا يوجد لدينا سبب للخوف من دخول قطاع غزة، وإذا استمرت حماس في التصعيد، ستجد الجيش الإسرائيلي داخل قطاع غزة.. الصيف هو وقت رائع بالنسبة إلينا".

وحذر آيزنبرغ من خطورة استمرار الفلسطينيين في إطلاق الطائرات الورقية المشتعلة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، وقال: "قللنا من شأن هذه القضية عندما بدأت، وكان من الممكن أن يتم التعامل معها بطريقة مختلفة".

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وبدأ سكان غزة في إطلاق طائرات ورقية محملة بأقمشة مشتعلة نحو المناطق الإسرائيلية كوسيلة للاحتجاج ضد الحصار الإسرائيلي على القطاع في خطوة أغضبت الجيش الإسرائيلي.

وتقول السلطات الإسرائيلية إن قرابة 20 ألف دونم احترقت بفعل الطائرات الورقية التي يطلقها الشبان الفلسطينيون المتواجدون على الحدود.

المصدر: وكالات

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