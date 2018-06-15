طائرات فلسطينية حارقة تشعل غابات وحقولا في مستوطنات غلاف غزة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية باندلاع 11 حريقا على الأقل منذ صباح اليوم الجمعة بغابات وحقول في مستوطنات وبلدات قريبة من قطاع غزة جراء استهدافها بالطائرات الورقية والبالونات الحارقة.

وقالت مصادر عبرية إن حريقا كبيرا اندلع عصر اليوم بالقرب من كلية "سابير" في مستوطنة سديروت، كما وقع آخران في منطقة تل غاما بالقرب من كيبوتس راعيم، وفي مستوطنة بيري قرب الجدار الشمالي لكيسوفيم.

وتعمل طواقم الإطفاء على إخماد الحرائق التي أتت على مزيد من المساحات الزراعية التي يملكها المستوطنون القاطنون في محيط القطاع.

وفي وقت سابق أطلقت طائرات سلاح الجو الإسرائيلي صاروخين صوب مطلقي الطائرات الورقية شرق البريج وسط قطاع غزة، دون أن تقع إصابات.

ويأتي التصعيد الإسرائيلي ضد مطلقي الطائرات الورقية في وقت هددت فيه "وحدة الطائرات الورقية الحارقة" بمخيم العودة وسط قطاع غزة بتوسيع دائرة استهداف الحقول الزراعية للمستوطنين، حتى 40 كيلومترا خارج قطاع غزة، متوعدة بإطلاق 5 آلاف طائرة ورقية مشتعلة في أول أيام العيد الذي صادف اليوم الجمعة.

واستنفر الجيش الإسرائيلي قواته على حدود غزة اليوم الجمعة تحسبا لإطلاق فلسطينيين آلاف الطائرات الورقية الحارقة من القطاع.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني بأن "قوات الأمن تتوقع ارتفاعا في إطلاق الطائرات الورقية من قبل سكان غزة، بمساعدة طائرات صغيرة بلا طيار، والتي أتت على آلاف الدونمات (الدونم = 1000 متر مربع) من الأراضي الزراعية الإسرائيلية" خلال الأسابيع الأخيرة.

المصدر: معا + وسائل إعلام إسرائيلية